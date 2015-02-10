Рада согласилась назначить Шокина генпрокурором

Верховная Рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины (№2084).

"За" это решение проголосовали 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет УНИАН.

После голосования некоторые депутаты от Радикальной партии начали выражать свое возмущение и выкрикивали: "Позор!".

В свою очередь, кандидат на должность генпрокурора пообещал сделать все возможное, чтобы виновные должностные лица были наказаны.

"Я, безусловно, сделаю все возможное, чтобы все должностные лица, которые виновны в каких-либо уголовных преступлениях, были наказаны", - сказал он.

На вопрос народного депутата Украины Егора Соболева по поводу того, что в 2005 году он ему как журналисту обещал, что тогдашний председатель ЦИК Сергей Кивалов и ЦИК будут отвечать за фальсификацию выборов, Шокин ответил, что, действительно, тогда говорил, что если будут основания, то сделает все для того, чтобы осудить за совершение преступлений.

Он отметил: "Нас уволили, и мы ушли, и вы знаете, куда пошли". Эти его слова депутаты встретили смехом.

Рада также согласилась на освобождение от должности генерального прокурора Украины Виталия Яремы.