В Минске проходит встреча контактной группы по Донбассу

В Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



Об этом сообщает Радио Свобода.



Ранее представители Украины, России, ОБСЕ и представители ДНР и ЛНР прибыли в Минск на заседание трехсторонней контактной группы.



Во встрече принимают участие посол России в Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, представительница ОБСЕ Хайди Тальявини и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего.



Сегодняшняя встреча контактной группы проходит в канун встречи президентов в "нормандском формате", которая запланирована на 11 февраля в Минске. Речь идет о встрече президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.



Напомним, ранее сообщалось, что Россия может подписать пошаговый план реализации Минских соглашений.