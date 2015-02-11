Парасюк в Раде устроил потасовку с Литвином: опубликовано видео

Сегодня, 11 февраля, во время заседания Верховной Рады чуть не подрались народный депутат от депутатской группы "Воля народу" Владимир Литвин и межфракционный Владимир Парасюк.

Во время выступления с трибуны парламента Литвин обвинил представителей власти в том, что украинцам урезают соцвыплаты и якобы прикрываются войной, пишет ТСН.

По мнению Литвина, политики должны поставить четкие вопросы по поводу места Украины в мире и ее статуса безопасности.

Когда же выступление Литвина пытались остановить, он сказал: "Как правило, начинает первый кричать тот, кому сказать нечего и он пытается переложить ответственность на других людей".

После чего, к нардепу подбежал Парасюк и начал его толкать. Разнимал политиков народный избранник от "Батькивщины" Сергей Власенко. Депутаты разошлись по своим местам, однако словесная перепалка между ними продолжилась.

Напомним, в декабре 2014 года в Раде произошел ряд столкновений между депутатами от фракции Радикальной партии Олега Ляшко и депутатом от фракции "Оппозиционный блок" Нестором Шуфричем.

Видео: ТСН