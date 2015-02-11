Полторак назвал сообщения о Дебальцевском "котле" выдумками: работа идет по плану

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что нет никакого Дебальцевского "котла".

Об этом он сказал в среду на заседании Кабинета Министров, пишет Укринформ.

Нет "никакого Дебальцевого "котла" - это выдумка тех кто хочет, чтобы он был", - заметил Полторак.

По его словам, находящимся в Дебальцево подразделениям, поступают патроны и боеприпасы.

"Есть соединение, связь, есть взаимодействие. Подкрепление подходит. Там работа идет по плану", - добавил министр.

Напомним, ранее блогер Олег Ярчук отметил, что российские военные, которые при помощи боевиков пытались атаковать Дебальцевский плацдарм, занятый силами АТО, понесли потери и начали отход. С занимаемых позиций под Логвиново ушли подразделения 25-го отдельного полка спецназа РФ из Ставрополя.

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