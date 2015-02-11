Силовики зачистили 6 сел под Мариуполем и отразили нападения на двух направлениях, карта зоны АТО

На Донбассе в зоне проведения АТО противник осуществляет массированные обстрелы и нападения на позиции военных на Дебальцевском и Северодонецком направлениях, в районе Счастье и Станицы Луганской.

Об этом сообщили в ИАЦ СНБО.

В районе Дебальцево боевики более 10 раз обстреливали позиции украинских военных из "Градов", артиллерии, минометов и танков, после чего дважды осуществляли штурмы позиций, сказано в сообщении.

Также боевики атаковали силовиков вблизи Новогригоровки и Каменки Донецкой области и Миуса Луганской области. Все нападения врага отражены.

В то же время, силы АТО после проведения успешных тактических действий на Мариупольском направлении зачистили от боевиков Широкино, Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Лебединское и Пищевик. Кроме этого, украинская артиллерия успешно нанесла удар по блокпостах боевиков у н.п Саханка и Октябрь.

Напомним, ранее Полторак назвал сообщения о Дебальцевском "котле" выдумками.

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Видео: ТСН.