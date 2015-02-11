В Германии считают, что будущая встреча по Донбассу дает "проблеск надежды"

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт считает, что запланированные на 11 февраля переговоры в Минске в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе дают "проблеск надежды".

Об этом пишет Радио Свобода.

"То, что эта встреча происходит, дает проблеск надежды, но не более", - отметил европолитик.

"То, что канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно публично заявляла в течение последних дней, остается в силе: неизвестно, может ли быть достигнут результат", - добавил он.

Также Зайберт заявил, что переговоры должны начаться в 18:30 по минскому времени (по киевскому - 17:30).

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече в так называемом "нормандском формате" планируется присутствие президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также главы Франции Франсуа Олланда.