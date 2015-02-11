Посол Украины рассказал, чем могут закончиться минские переговоры

Посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.

Об этом пишет РИА Новости.

"По итогам всех переговоров сегодня стороны намерены подписать некий итоговый документ", - отметил он.

"Сейчас работа контактной группы (по Донбассу - ред.) продолжается. Стороны в "нормандском формате" также ведут переговоры", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске начались переговоры представителей "нормандской четверки" - президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии - по урегулированию ситуации на Донбассе.

Обратим внимание, что мероприятие проходит в Дворце Независимости, куда ранее и прибыли Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

Фото представителей "нормандской четверки" в столице Беларуси смотрите здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которой прокомментировал будущие переговоры по Украине.