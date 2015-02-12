Германия рассказала, что может подорвать минские договоренности

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал подписанное в Минске после переговоров "нормандской четверкой" соглашение по Донбассу, назвав фактор, который может его подорвать.

Об этом пишет Укринформ.

"Сегодняшнее соглашение - не всеобъемлющее решение и уж точно не прорыв", - отметил дипломат.

"Но Минск-2 после недель насилия может стать шагом, который сможет привести от спирали эскалации к политическому решению. Это стоило усилий!", - добавил он.

По словам Штайнмайера, "это была очень длинная ночь в Минске, это были крайне сложные переговоры, все знали, что стоит на кону".

При этом европолитик признал, что, возможно, хотелось достичь большего, но "это то, о чем сегодня смогли договориться президенты Украины и России".

Также глава МИДа назвал самым главным тот факт, что Москва и Киев согласились прекратить огонь и то, что были закреплены минские договоренности.

"Мы впервые определили временные рамки имплементации минских обязательств - по выборам, по контролю на границе, по обмену пленными в числе прочего", - подчеркнул Штайнмайер.

В то же время политик выразил надежду, что в "деликатный период", до вступления в силу обязательства о прекращении огня, не произойдет ничего такого, что могло бы подорвать сегодняшние договоренности.

"Взрывы насилия и сейчас могут свести на нет все", - объяснил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске боевики подписали документ из 13-ти пунктов о прекращении огня с 00:00 15 февраля, а также об отводе всех тяжелых вооружений.