Наемники никак не угомонятся, под Дебальцево идут бои

В пятницу, 13 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики более 60 раз обстреляли позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что "враг упорно пытается продвинуть свои силы в направлении Дебальцево".

По данным силовиков, "вблизи города идут настоящие бои".

"Под прикрытием танков, боевых бронированных машин пехота противника штурмовала позиции сил АТО неподалеку поселков Троицкое, Миус, Чернухино, Каменка", - отмечается в сообщении.

Также противник шесть раз нанес удары по самому Дебальцево. Кроме этого города пострадали Луганское, Золотое, Санжаровка, Константиновка.

Из "Градов" на Луганском направлении террористы вели огонь по населенным пунктам Счастье, Петровка и Горское. Вблизи Донецка преступники обстреляли Гранитное, Горняк, Богдановку.

Между тем на Мариупольском направлении под удары вражеской артиллерии попал Чермалык. При этом вдоль всей линии соприкосновения фиксировались полеты беспилотников противника.

Обратим внимание, что украинские военные огонь открывали только в ответ. "Своих позиций не оставляли и успешно держат оборону Дебальцевского направления", - резюмировали в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Широкино Донецкой области (находится под Мариуполем) идет танковый бой между батальоном "Азов" и террористами.