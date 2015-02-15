В российском МИДе нашли повод поставить под сомнение Минские соглашения

Официальные представители украинской власти, а также отдельных западных стран искажают содержание минских договоренностей, говорится в заявлении МИД России.

Документ размещен на сайте российского ведомства.

"Россия готова содействовать реализации достигнутых договоренностей", - сообщается в документе.

"Вместе с тем серьезную тревогу вызывает то, что официальные представители украинской стороны в лице Министра иностранных дел Украины П. А. Климкина, а также некоторых западных государств, в частности США, по сути, солидаризировались с мнением радикальных националистов в Верховной Раде и стали искажать смысл Минских договоренностей", - подчеркивается в заявлении.

По мнению российского МИД, это ставит под сомнение реализацию конкретных положений одобренного лидерами России, Германии, Франции и Украины документа".

"Рассчитываем, что все подписанты Минского документа от 12 февраля, а также стороны, которые поддержали минский процесс, включая Германию и Францию, сделают все, чтобы достигнутые договоренности неукоснительно выполнялись", - отмечается в сообщении.

"Еще раз призываем стороны украинского конфликта до строгого выполнения принятых на себя обязательств", - подчеркивает МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудит с Обамой и Меркель прекращение огня на Донбассе.