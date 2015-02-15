Генпрокуратура задержала регионала Ефремова: шьют служебный подлог

Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом Украинской правде сообщили Генпрокурор Виктор Шокин.

"В субботу, 14 февраля, была проведена спецоперация по задержанию экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Ефремова Александра Сергеевича", - сообщили в ГПУ.

Как сообщил Шокин, Ефремов подозревается в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствахзлоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствахзлоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах" и "служебный подлог".

Как известно, Генеральная прокуратура по запросу уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко проверяла причастность депутата Натальи Королевской и экс- "регионала" Александра Ефремова к финансированию боевиков на Донбассе.