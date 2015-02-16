В США предупредили: если РФ провалит перемирие, Вашингтон вернется к поставкам Украине оружия

16 февраля 2015, 22:59

Если с прекращением огня не сложится, Вашингтон вернется к вопросу о предоставлении Украине военной помощи.

В США предупредили Россию

Белый дом решил дать Меркель шанс решить дело миром. Если Минские соглашения не будут соблюдаться, в Вашингтоне вернутся к вопросу о предоставлении Украине оружия, пишет эксперт американского Brookings Institution и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Об этом передает Новое время.

Американское правительство поддержало заключение новых минских договоренностей 12 февраля, но подчеркнуло необходимость их имплементации в полном объеме. В Вашингтоне многие выражают скепсис по поводу намерений России у сепаратистов выполнять взятые на себя обязательства. Провал перемирия воскресит дебаты о предоставлении Украине оборонительных вооружений. США поддерживают Минские соглашения, потому что надеются, что это позволит принести мир в Украину и нормализовать ситуацию в регионе. Госсекретарь Джон Керри опубликовал заявление, приветствующее заключение соглашения, а президент Обама присоединился к остальным лидерам G7, которые выразили свое одобрение и поддержку.

Американские аналитики отмечают, что Порошенко было непросто пойти на это соглашение, но, похоже, выбора у него практически не было: свою роль сыграли ухудшающаяся ситуация на фронте и все углубляющийся экономический кризис. Большинство сходятся на том, что условия Минска-2 менее выгодны для Украины, чем сентябрьские. К примеру, американские чиновники еще осенью заявили о том, насколько важно обеспечить контроль над российско-украинской границей при помощи наблюдателей ОБСЕ. Сентябрьское соглашение предусматривало немедленную имплементацию такого решения, а согласно новому договору Украине придется ждать до конца 2015 года. Правительство уважает роль Меркель в заключении соглашения. Некоторые задаются вопросом, почему США не принимали участие в переговорах. Во-первых, нас не приглашали присоединиться. Во-вторых, Белый дом хочет, чтобы Западная Европа взяла на себя инициативу в решении украинского конфликта и верит в способности канцлера Меркель. У канцлера есть принципы, от которых она не отступит. К этим принципам относится и убеждение, что Европа не должна позволять силой менять границы независимых государств. США с этой точкой зрения абсолютно согласны.

Не думаю, что присутствие США за столом переговоров в Минске позволило бы сойтись на условиях, более выгодных для Киева. Тот факт, что Вашингтон не являлся прямым участником переговоров, дало ему больше свободы и позволило сыграть роль "плохого полицейского", подняв вопрос предоставления Украине военной помощи, в том числе - оборонительных вооружений. Пресс-конференции Меркель и Обамы, прошедшие 9 февраля - классический пример разыгрывания сценария "плохого и хорошего полицейских" в отношении российско-украинского конфликта. Вашингтон считает, что Минск-2 крайне хрупок. Мало кто верит, что сепаратисты настроены серьезно. Джон Керри сказал: "Мы будем судить о намерениях России и сепаратистов по их действиям, а не словам". Атаки российских солдат - американское правительство открыто обвинило войска РФ в участии в конфликте на Востоке Украины - и сепаратистов на Дебальцево накануне вступления режима прекращения огня в силу только подчеркнули, насколько ненадежно заключенное в Минске перемирие, как и недавние данные о нарушении режима прекращения огня в Дебальцево и Широкино. Попытки Москвы дистанцироваться от соглашения - заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Москва не является стороной переговоров, только усиливает подозрения, что Кремль и не собирается ничего выполнять.

Если с прекращением огня не сложится и соглашение провалится, Вашингтон вернется к вопросу о предоставлении Украине военной помощи и новых оборонительных вооружений. Пока президент Обама был крайне осторожен в этом вопросе и явно пытался дать Меркель шанс продвинуть мирное решение конфликта. Если же эта попытка не удастся, в американском правительстве поднимут головы сторонники предоставления оружия - Конгресс уже работает над законами, которые дадут США такую возможность. На президента будут ощутимо давить, чтобы он принял необходимое решение.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Порошенко в Минске кричали друг на друга и говорили "на ты".

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Донбасс Россия Путин Украина оружие Пайфер
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