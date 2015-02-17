Российский журналист: причина войны в Украине - "альфа-самец Путин"

Вся российская пропаганда не может придумать ни одного объяснения для войны в Украине, причину которой просто стыдно назвать. А причина эта: "кто здесь альфа-самец... Путин?".

Такое мнение высказал российский журналист Леонид Радзиховский в интервью Эхо Москвы.

"Все объяснения российской пропаганды не выдерживают никакой критики, и осталось одно единственное: Том Сойер. Мы, то есть Путин провел… ну, первая глава Тома Сойера. Вот это есть главная причина всех войн на свете на самом деле; не экономическая, не геополитическая – борьба: "кто тут альфа-самец?", кто провел пальцем черту по песку, и кто кого за эту черту… То есть это война, причину которой стыдно называть, просто стыдно назвать. А причина эта: "кто здесь альфа-самец?" - вот и все. Кроме того, эта война имела исходную некоторую безумную презумпцию, которая лопнула, а война продолжается. Эта презумпция состояла в том, что Путину надули в уши, что существует какая-то страна "Новороссия", в которую входит вся юго-восточная Украина, и при первых же звуках трубы страна "Новороссия" побежит радостно с любовью лечь к его ногам, то есть к ногам России, объединиться с Россией, "русский мир", бла-бла-бла…", говорит журналист.

Однако, по его мнению,на деле оказалось противоположное.

"Но на практике выяснилась маленькая деталь, что подлецы новороссы не хотят жить в "Новороссии", а предпочитают жить в Украине. Я не знаю, что они хотели год назад – жители Днепропетровская, Харькова и Одессы, наверное разного хотели, - но за год, насмотревшись на прелести освобожденной "Новороссии" даже без всякой войны.

Просто, когда рулят "Моторола, ""Гиви", "Фриц", "Бес" - вот за год насмотревшись на прелести "освобожденной Новороссии" и на своих "освободителей", они предпочли жить в "фашистско-карательском рабстве".

Соответственно, "Новороссия" исчезла как идея, проект "Новороссия" лопнул, а борьба за "Новороссию", раз начавшись, уже не может остановиться.

Это такая ситуация, как вот, если женщина думала, что она забеременеет и родит, пошла в магазин вопреки примете, накупила детских игрушек, колясок, - а получился выкидыш. И вот, коляски стоят, игрушки лежат, а ребенка нет. По этой причине вместо большой "Новороссии", о которой шли разговоры год назад, теперь "Новороссией" почему-то стали называть несколько районов Донецкой и Луганской новостей, а главными новороссами стали: "Моторола", Захарченко, Гиви и так далее.

Вот, например, намечались какие-то бои за Мариуполь. Ну, казалось бы, граждане Мариуполя, к вам приближаются ваши освободители. Отделяет несколько километров. Восстаньте против карателей и фашистов, как восстала Прага в 45-м, Париж в 44, Варшава в 44-м. Освобождение близко, вот они, освободители – восстаньте против фашистов и карателей! Не только не восстали, но как говорят, наоборот, скорее были за "карателей и фашистов".

Из Дебальцево из этого население побежало не к своим освободителям и спасителям, а к "фашистской и карающей Украине". Значит, этот номер не пляшет, - отмечает Радзиховский.

Есть еще одно обьяснение данной ситуации, говорит журналист.

"Объяснение номер два, что мы туда пришли – мы, то есть Россия, ¬ которая туда не пришла – нас там нет – мы, которые туда не пришли, что мы туда пришли для того, чтобы туда не пришли американцы – это объяснение тоже не пляшет; потому что в течение года украинское правительство умоляет американцев прийти туда хоть в каком-то качестве, и весь год американцы туда не идут. Так чего же мы так волновалось? Мы, то есть Россия, и зачем же мы начали войну, чтобы туда не пришли американцы? Впрочем войну мы тоже не начали.

С моей с точки зрения, если есть какая-то политическая цель у России, то она абсолютно безумно утопическая, а именно: впихнуть Донецкую, Луганскую республики обратно в Украину", - отметил журналист.

Напомним, ранее украинский писательЮрий Винничук заявил, что Путин – это очень обманчивое и трусливое нутро. Из-за своей трусости, он не может признать того, что российские войска были в Крыму, что российские войска на Донбассе.