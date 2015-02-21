Эксперт рассказал, что не учли Путин и Янукович в Украине

Президент РФ Владимир Путин и беглый экс-президент Виктор Янукович не учли стремление украинцев к свободе.

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает канал 24.

"Самый яркий элемент менталитета, который проявился на протяжении всей истории, не учел ни Путин, ни Янукович — это стремление к свободе. Это очень отличает от россиян. Это не может понять и Путин, пытаясь воевать с нами советскими методами", - убежден эксперт .

По его мнению, героическое сопротивление украинцев заставляет европейских политиков обращать внимание на Украину и поддерживать Украину.

Он добавил, тот потенциал, который появился после Майдана, будет только нарастать. Он и станет залогом нашей победы. Возможно, победа не будет такой быстрой, говорит Вятрович, как бы нам этого хотелось, ведь мы боремся с одной из крупнейших мировых потуг, которую боятся в мире.

По его словам, Евромайдан принес очень много изменений, но чтобы в полной мере назвать эти события революцией, Украине нужно сделать очень много реформ.

"События, которые происходят сейчас, не менее важны, чем те, что происходили на Майдане, потому что только сейчас можно реализовать те цели, которые ставили перед собой прошлой зимой", - отметил Вятрович.

Он добавил, всего, что нам подарили герои Небесной сотни - шанс на изменения, а сможем ли мы им воспользоваться, это уже другой вопрос. При этом он предостерегает, что сейчас в Украине ситуация похожа на ту, которая была в 2005, и сейчас очень важно не дать возможность режиму Януковича реанимироваться.

По его мнению, фактор, который играет нам на пользу - новое поколение, которое не помнит советское прошлое. Тех людей, которые хотят возвращения в советское прошлое, становится все меньше.

"То, что произошло на Майдане, то, что сейчас происходит в АТО, - это те события, на которых будут воспитываться будущие поколения украинских патриотов", - сказал Вятрович.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина располагает материалами, которые свидетельствуют о причастности ФСБ к расстрелам на Майдане.

видео: канал 24