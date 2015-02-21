Порошенко пока доволен работой Генпрокурора: вылов "большой рыбы" начался

Президент Украины Петр Порошенко доволен работой нового генерального прокурора Виктора Шокина, которую он провел за первую неделю его службы на этом посту.

"Я доволен первой неделей работы нового генпрокурора", - сказал он, пишет ТСН.

"Доволен движением дел в отношении Майдана и в делах, связанных с коррупцией бывших чиновников", - детализировал президент.

Порошенко также уточнил, что главной задачей украинских силовых структур является работать так, "чтобы люди почувствовали, что в стране происходят реальные изменения".

Как пишет канал 24, Шокин не провел в прокурорском кресле и недели, а уже пытается продемонстрировать принципиальность. Первое показательное решение нового генпрокурора — вылов "большой рыбы".

14 февраля прокуратура задержала экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, за которго Борис Колесников внес залог.

Ефремова подозревают в разжигании межнациональной розни.

20 февраля арестовали еще одного экс-регионала Михаила Чечетова. В пятницу его вызвали в ГПУ из-за позорного голосования 16 января. А уже вечером — в Печерский суд, где выбрали меру пресечения. Таким образом политика будут держать под стражей, пока тот не внесет залог в 5 миллионов гривен.

Напомним, Шокин распорядился создать следственную группу, которая возобновит досудебное расследование по организации убийства Георгия Гонгадзе.