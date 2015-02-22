Семенченко ушел с должности комбата "Донбасса": совмещать с работой нардепа оказалось крайне сложно

Народный депутат Семен Семенченко подал рапорт об увольнении его с должности командира батальона "Донбасс", говорится в заявлении командира батальона Вячеслава Власенко.

Об это он написал на своей странице в Facebook.

"19 февраля 2015 года Семен Семенченко подал рапорт об увольнении его с должности командира батальона НГУ "Донбасс". Совмещать должность народного депутата Украины и командира воинского подразделения оказалось крайне сложной задачей", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольческие батальоны создали Объединенный штаб: будут координировать действия.

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