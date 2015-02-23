Суд перенес рассмотрение дела Ефремова на вторник: на заседание вызвали эксперта-лингвиста

Печерский райсуд Киева продолжит рассмотрение дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова во вторник в 9.30, в суде объявлен перерыв после ходатайства со стороны обвинения о вызове в судебное заседание эксперта-лингвиста, который давал заключения в рамках данного уголовного дела, сообщил адвокат подозреваемого Александр Мельников.

Об этом передает "Украинская правда".

В свою очередь сторона защиты привлекла в качестве эксперта на заседание в понедельник бывшего директора Украинского центра оценивания качества образования, депутата Луганского областного совета Ирину Зайцеву.

Ефремову выдвинуты подозрения по двум уголовным производствам. Одно касается злоупотребления служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог (имеются в виду действия 16 января – в день принятия "диктаторских законов"), другое – действий (высказываний Ефремова 3 и 9 апреля, 12 мая 2014 года), направленных на разжигание национальной розни, которые привели к тяжким последствиям – гибели людей.

По словам Мельникова, в выступлениях, которые являются доказательством обвинения в суде, есть только призывы к миру. Ранее он заявлял, что предоставленные прокуратурой дополнительные материалы взяты из Интернета и будет требовать проведения повторной лингвистической экспертизы выступлений.

17 февраля экс-регионал Борис Колесников внес за Ефремова залог в 3,7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в закрытом режиме начался суд по делу Ефремова.