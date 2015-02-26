Россия стянула в Крым 40 тысяч военных, 60 самолетов и ядерное оружие - Джемилев

Россия сосредоточила на территории временно оккупированной территории Крыма более 40 тысяч военных.

Об этом сообщил экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью 5 каналу, пишет РБК-Украина.

"Как минимум, там (в Крыму -ред.) около 40 тысяч военных. На границе там такая концентрация… Только в Джанкое только около 60 военных самолетов, которые настроены лететь в нашу сторону", - рассказал Джемилев

По его словам, в Крыму идет "полная милитаризация".

"Кызылташ… недалеко от Ялты, где в советское время было радиаторное хранилище… Теперь его снова восстанавливают, день и ночь завозят цемент… Доставляют ракеты, которые способны нести ядерное оружие…",-отметил Джемилев.

Напомним, ранее Джемилев заявил, что оккупационная российская власть начала завозить в Крым ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки.

видео: 5 канал