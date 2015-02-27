Украинские войска передислоцировались в районе Крымского перешейка: готовы отразить нападение врага

Украинские войска передислоцируют силы и готовы в случае нападения отбить атаки врага, сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах на брифинге.

Об этом передает УНИАН.

В частности, Стельмаха спросили о готовности украинских Вооруженных сил отбить атаку в случае нападения со стороны оккупированного Россией Крыма.

"Сейчас Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры, которые принимают участие в антитеррористической операции, находятся в полной боевой готовности. Мы передислоцируем силы, у нас есть достаточно техники и артиллерийских средств, чтобы отбить нападение врага", - отметил Стельмах.

В этой связи он объяснил, что "мы оборудуем линию обороны, у нас определены позиции и, несмотря на отвод техники, мы готовы к любому сценарию врага".

В свою очередь заместитель начальника Управления информационных технологий Министерства обороны Украины полковник Сергей Галушко отметил, что "напротив Крымского перешейка Вооруженными силами Украины создана соответствующая группировка войск". По его словам, состав этих войск является достаточным для адекватного реагирования на ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия стянула в Крым 40 тысяч военных, 60 самолетов и ядерное оружие.