Путин манипулирует историей, чтобы унизить Украину и украинцев - западные СМИ

Во время вручения ветеранам медалей "70 лет Великой отечественной войны 1941-1945 годов", президент России Владимир Путин в такой торжественный момент памяти о страшной войне воспользовался историей, чтобы унизить Украину и украинцев.

Об этом американский историк Элизабет Вуд пишет на страницах Washington Post, сообщает ZN.UA.

Историк обратила внимание на фото, опубликованное на официальном сайте президента России. На нем Путин стоит перед гвардейцами, которые держат знамена четырех Украинских фронтов.

"С одной стороны, это знамена людей, которым вручаются медали. А с другой, кажется, это умышленная демонстрация того, что Кремль до сих пор считает Украину неотъемлемой частью своей страны", - говорится в статье.

В этот же день в Киеве украинцы отмечали годовщину своей собственной трагедии, когда на Майдане год назад людей убивали во время мирного протеста.

"Для Путина Вторая мировая война стала святым талисманом. Но проблема в том, что он тянет в прошлое, в какие-то мифические времена", - пишет историк.

По ее мнению, демонстрация знамен Украинских фронтов времен Второй мировой войны означает проигнорировать всю сложность этого глобального конфликта, так же как и глубокие травмы народов, которые пережили эту войну и оказались в разных странах. Кроме того, это игнорирование страданий украинцев на Майдане.

"В наибольшей степени, это пренебрежение к украинцам из Донецка, Луганска, а теперь из Дебальцево, которые стали переселенцами или погибли", - говорится в статье.

Ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что в марте-апреле Россия готовит бунты в ряде крупных украинских городов.