Ющенко не верит в переговоры по Украине без американцев: Путина никто не склонит

Украина ведет себя так, что гаранты не чувствуют себя ответственными за Будапештский меморандум.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала 112 Украина.

"За стол переговоров должны сесть все наши гаранты. Я не верю ни в один формат, где нет американцев. Никто не склонит Путина к "договороспособности", только присутствие на переговорах формата гарантодателей", - заявил Ющенко.

"Мы ведем себя так, что наши гаранты не чувствуют себя ответственными за этот документ, поэтому мы пока что живем в таком международном "сне", - заявил Ющенко.

Ранее нарушение Россией Будапештского меморандума прокомментировал первый президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что Россия всегда действовала с международными нормами как "слон в посудной лавке".

Напомним, 5 декабря 1994 г. президент Украины Леонид Кравчук и лидеры США, Великобритании и РФ подписали меморандум о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Украина в обмен на гарантии отказалась от третьего в мире по мощности ядерного арсенала.