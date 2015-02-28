Убийство Бориса Немцова: названы возможные причины

Известная ведущая Ксения Собчак рассказала о возможных мотивах убийства лидера оппозиции.
Мотивом убийства российского оппозиционера Бориса Немцова могло стать его желание опубликовать данные о войне россиян на стороне ДНР.
Об этом сообщила известная ведущая Ксения Собчак в своем Twitter.
"Илья Яшин сказал, что он (Немцов – прим. ред.) собирался опубликовать доклад о войне в ДНР с фактами и документами о присутствии рос военных", - сообщила она.
Яшин – член политсовета партии "РПР-ПАРНАС", сопредседателем которой был убитый политик.
Напомним, Немцов был яростным критиком политики Кремля в отношении Украины и экономический действий администрации Путина.