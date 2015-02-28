Боевики снова атаковали силы АТО под Донецком

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжают грубо нарушать режим прекращения огня.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

По его данным, на протяжении вчерашнего дня, 27 февраля, в районе поселка Опытное, под Донецком, "два тактических подразделения боевиков и российских наемников при поддержке бронетехники пытались провести атаку на позиции сил АТО".

"Атака была отбита концентрированным огнём украинских подразделений, занимающих оборону на этом участке", - добавил он.

Кроме того, на протяжении минувших суток под Донецком было зафиксировано четыре случая применения боевиками ракетных систем залпового огня для обстрела позиций украинских войск.

Напомним, в СНБО отмечали, что боевики и российские военные проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.

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