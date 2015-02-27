Силовиков на Донбассе обстреливают никому неподконтрольные бандитские группировки

Сегодня террористы сосредоточили огневые удары на Донецком направлении.
Уже несколько суток подряд в зоне АТО отмечается существенное уменьшение противником обстрелов украинских позиций. По оперативным данным, позиции силовиков накрывают огнем никому неподконтрольные бандформирования.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
В течение сегодняшнего дня террористы сосредоточили огневые удары на Донецком направлении.
Так, начиная с 9 утра преступники 16 раз нарушили режим "тишина" близ донецкого аэропорта. Под минометный огонь трижды попали поселка Пески и Березовый, один раз Красногоровка. Из стрелкового оружия бандформирования обстреляли Опытное. Кроме того, около двух часов дня вблизи Опытного произошло боевое столкновение украинских сил с противником. Потерь среди украинских военных не имеет.
В районе Дебальцево из стрелкового оружия террористы обстреляли позиции наших войск в Майорске.
На Луганском и Мариупольском направлениях обстрелов не зафиксировано, говорится в сообщении.
Напомним, в СНБО отмечали, что боевики и российские военные проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.
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