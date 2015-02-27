Силовиков на Донбассе обстреливают никому неподконтрольные бандитские группировки

Уже несколько суток подряд в зоне АТО отмечается существенное уменьшение противником обстрелов украинских позиций. По оперативным данным, позиции силовиков накрывают огнем никому неподконтрольные бандформирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В течение сегодняшнего дня террористы сосредоточили огневые удары на Донецком направлении.

Так, начиная с 9 утра преступники 16 раз нарушили режим "тишина" близ донецкого аэропорта. Под минометный огонь трижды попали поселка Пески и Березовый, один раз Красногоровка. Из стрелкового оружия бандформирования обстреляли Опытное. Кроме того, около двух часов дня вблизи Опытного произошло боевое столкновение украинских сил с противником. Потерь среди украинских военных не имеет.

В районе Дебальцево из стрелкового оружия террористы обстреляли позиции наших войск в Майорске.

На Луганском и Мариупольском направлениях обстрелов не зафиксировано, говорится в сообщении.

Напомним, в СНБО отмечали, что боевики и российские военные проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.

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