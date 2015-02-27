Боевики гонят живую силу, "Грады" и танки под Мариуполь и Донецк: опубликована карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики и российские военные проводят перегруппировку и наращивание сил вдоль всей линии разграничения в зоне АТО.

Об этом сегодня на брифинге рассказал пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

По его словам, на территории Донецкой и Луганской областей наблюдается уменьшение активности обстрелов боевиками позиций подразделений сил антитеррористической операции.

"Вместе с тем, противник проводит перегруппировку сил и разведывательные действия вдоль всей линии соприкосновения", - отметил Лысенко. В частности, передислокация и накопление сил и средств противника происходит в городах Стаханов, Луганск и Красный Луч.

"Скрытое стягивание военной техники и живой силы наблюдается в направлении города Попасная Луганской области и города Артемовск Донецкой области", - сообщил пресс-секретарь АТО. Также остается угроза наступательных действий в направлении Станицы Луганской, Счастья, Лисичанска и Мариуполя.

Лысенко отметил, что под видом отвода тяжелой техники боевики и россияне проводят передислокацию и ротацию войск, укрепляют оборонительные линии, наращивают группировки войск и усиливают позиции для ведения прифронтовой разведки. Так, из Дебальцево военная техника и боевики передислоцируются в район населенных пунктов Пески, Марьинка и Широкое, а из Брянки в сторону Дебальцево прошла колонна в составе около 100 единиц техники.

Лысенко добавил, что колонна реактивных систем залпового огня "Град" и другой военной техники общей численностью до 50 единиц прошла также из Донецка в сторону Мариуполя.

"Через железнодорожную станцию "Иловайск" продолжаются прибытие железнодорожных поездов с территории Российской Федерации с военной техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - добавил Лысенко.

Напомним, что российские наемники разочарованы войной на Донбассе и грозят уехать "после захвата" Лисичанска и Северодонецка.

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карта: mediarnbo.org