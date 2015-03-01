Реакция Украины на задержание депутата в Москве: у Гончаренко - дипломатический иммунитет

Задержанный украинский депутат Алексей Гончаренко пользуется дипломатическим иммунитетом и его задержание – нарушение норм международного права.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, передает "Украинская правда".

Спикер обратился к главе МИД Павлу Климкину с просьбой принять срочные меры по освобождению Гончаренко.

Тем временем, в пресс-службе задержанного депутата сообщила, что связи с ним нет: "В отделении полиции у него отобрали телефон".

Напомним, ранее источники российских СМИ в полиции сообщили, что Гончаренко может стать фигурантом возбужденного в России уголовного дела в связи с событиями в Одессе 2 мая 2014, когда во время пожара в Доме Профсоюзов после уличных столкновений погибли несколько десятков человек.

Как известно, ранее харьковский сепаратист, который сейчас находится в Донецке, Константин Долгов, похвастался, что задержание депутата произошло после его звонка в СК России.