Украинского депутата в Москве допрашивают о майской трагедии в Одессе

Следственный комитет России допрашивает украинского депутата Алексея Гончаренко по делу о преступлениях во время майской трагедии в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователь Главного следственного управления СК РФ, расследующий уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 117 УК РФ – о покушении на убийство и истязании гражданина РФ во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, прибыл в отделение полиции, где допрашивается Гончаренко по обстоятельствам уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

Как известно, представитель нашей страны в ПАСЕ, депутат Алексей Гончаренко был задержан на шествии в память Бориса Немцова утром 1 марта в Москве, несмотря на дипломатический иммунитет.