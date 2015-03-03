Россия может использовать повод "экоцида" Крыма для вторжения в Украину - эксперт

Россия раскручивает тему "экоцида" Крыма, чтобы дискредитировать Украину, и ее использования для продолжения военного вторжения на территорию Украины, сообщает эксперт группы "Информационное сопротивление" Вячеслав Гусаров.

Об этом он пишет на сайте ИС.

Понятие "экоцид" охватывает массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

16 февраля 2015 года в Симферополе состоялось выездное заседание подкомитета Госдумы по водным ресурсам, по итогам которого думские депутаты пришли к выводу, что "Украина пытается сознательно нанести экологический вред Крыму", пишет он.

А 26 февраля в Санкт-Петербурге на международном форуме "Экология" одной из тем была интеграция аннексированного Крыма в систему водного хозяйства РФ. Глава подкомитета Госдумы по водным ресурсам Георгий Карлов в докладе отметил, что сельское хозяйство Крыма остро нуждается в воде и что без введения в строй Северо-Крымского канала полуострову угрожает экологическая катастрофа. Карлов возложил вину на Украину.

В материале отмечается, что среди депутатов Госдумы РФ даже создано движение спасения Крыма от "украинского экоцида". Российские "избранники" уже составляют коллективное заявление об экологической угрозе Крыму, чтобы в начале марта его одобрила Госдума, после чего к проблеме можно привлечь международные экологические и гуманитарные организации.

За последний месяц глава комитета Госдумы по природным ресурсам Кашин и члены комитета Никитчук и Карлов неоднократно бывали в Крыму и обсуждали с местными советами вопрос водоснабжения Крыма.

Карлов заявил, что действия Украины по перекрытию Северо-Крымского канала можно расценивать как "экоцид Крыма". От крымского парламента подобную идею продвигает первый вице-спикер Госсовета Бахарев.

"В Крыму запущена информационная кампания по поводу восстановления водоснабжения Северо-Крымским каналом из Украины. При этом, главным виновником в отсутствии воды на полуострове изображается руководство Украины", - пишет Гусаров.

Очерняющая кампания разворачивается в СМИ, но в полном объеме она активизируется после принятия Думой заявления об экологической угрозе в Крыму, считает эксперт.

"Возникновение нового информационного повода относительно наполнения водой Северо-Крымского канала свидетельствует о готовности России к развертыванию очередного этапа информационной войны с Украиной", пишет эксперт.

"Намерения России по обеспечению пресной водой Крыма могут послужить прямым поводом для продолжения военного вторжения на территорию Украины под прикрытием "благих экологических замыслов", - добавил он.

В федеральной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", принятая в августе 2014 года, вообще не рассматривается вопрос с поставкой воды для сельского хозяйства в Крыму.

При этом, как считают специалисты, Крым "не сможет найти альтернативу из подземных источников", и РФ будет пытаться получать воду через Северо-Крымский канал, заключил эесперт.

Напомним, ранее российский политолог заявил, что Путин может штурмовать Харьков, если США начнет поставки оружия в Украину.