ГПУ собирается просить ареста еще 200 судей по делам времен Януковича

Работники ГПУ собирают документы на судей Оболонского и Печерского судов.
Генпрокуратура готовится обосновать арест около 200 судей, в основном, из Оболонского и Печерского районных судов Киева.
Об этом заявил нардеп Леонид Емец, передает Укринформ.
По его словам, следователи готовят материалы по фальсификации дел против участников Евромайдана.
"Я имел разговор с Генпрокурором Шокиным, и он сообщил, что следующие судьи уже на подходе. Пока что их фамилии – это тайна следствия. Но в основном, это судьи столичных судов – Оболонского и Печерского", - сообщил депутат.
Емец добавил, что "ГПУ собирается направить представление на арест судей, которые были причастны к фальсифицированию уголовных и административных дел относительно участников Автомайдана и Евромайдана зимой 2014 года".
В целом, уточнил нардеп, к ответственности должны быть привлечены около 200 судей.
Напомним, сегодня Рада согласилась на задержание судей Печерского райсуда – Виктора Кицюка, Сергея Вовка и Оксаны Царевич.