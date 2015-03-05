ГПУ собирается просить ареста еще 200 судей по делам времен Януковича

Генпрокуратура готовится обосновать арест около 200 судей, в основном, из Оболонского и Печерского районных судов Киева.

Об этом заявил нардеп Леонид Емец, передает Укринформ.

По его словам, следователи готовят материалы по фальсификации дел против участников Евромайдана.

"Я имел разговор с Генпрокурором Шокиным, и он сообщил, что следующие судьи уже на подходе. Пока что их фамилии – это тайна следствия. Но в основном, это судьи столичных судов – Оболонского и Печерского", - сообщил депутат.

Емец добавил, что "ГПУ собирается направить представление на арест судей, которые были причастны к фальсифицированию уголовных и административных дел относительно участников Автомайдана и Евромайдана зимой 2014 года".

В целом, уточнил нардеп, к ответственности должны быть привлечены около 200 судей.

Напомним, сегодня Рада согласилась на задержание судей Печерского райсуда – Виктора Кицюка, Сергея Вовка и Оксаны Царевич.