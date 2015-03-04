Пиар-провокация в стиле "полезного идиота"

Молодые украинские политики — ярчайшее подтверждение расхожему мнению, что "власть портит людей". Казалось бы, молодая кровь должна, наконец, дать стране старт к реформам. Но, как только младореформаторы хотя бы приближаются к вершине украинского политического Олимпа, их главными достижениями становятся уже порядком поднадоевшие обществу популизм и пиар.

Среди тех молодых депутатов Верховной Рады, которым "звездность" не дает покоя, можно назвать представителя фракции Блок Петра Порошенко Алексея Гончаренко, информация о задержании которого в Москве, на акции в память о российском оппозиционере Борисе Немцове, едва ли не затмила само проведение траурного марша. Во всяком случае, сам задержанный всячески этому способствовал, выражая свое возмущение в Сети и во время задержания, и возле автозака, и из ОВД, сопровождая тексты соответствующими фотоснимками.

Собственно, для освобождения народного депутата Украины из московских застенков, напрячься пришлось всем соответствующим органам и лицам — от представителей посольства Украины в России, МИД Украины и Президента, до спикера украинского парламента Владимира Гройсмана и ряда парламентариев-юристов.

В то же время одесситы — земляки Гончаренко — высказываясь в социальных сетях, отмечали, что, вероятно, молодому политику следовало бы подольше посидеть за решеткой. А всем причастным к его освобождению заняться более полезными делами. Например, продолжить давление на российскую власть относительно освобождения других украинских пленников, незаконно удерживаемых в чужой стране.

Цель — стать депутатом

Причина столь негативного отношения к Гончаренко со стороны одесситов, кроется в прошлом молодого депутата. Скандальную известность молодой человек начал приобретать задолго до того, как попал в парламент восьмого созыва. И не только потому, что является сыном экс-мэра Одессы, известного регионала Алексея Костусева.

Политические взгляды будущий обладатель депутатского мандата менял, играючи, в зависимости от внутриукраинской и отдельно одесской конъюнктуры. Так, в начале 2000-х Гончаренко активно агитировал за Партию зеленых Украины. Но бесперспективность попадания политической силы в эшелон парламентских сидельцев заставила молодого человека сменить партийную прописку. Далее в биографии Гончаренко был порочащий его период руководства Одесской городской партийной организацией партии "Союз" ("дочкой" запрещенной украинским Минюстом Крымской партии), которая впоследствии реинкарнировалась в "Русский блок". Тот самый, который немало поспособствовал разжиганию сепаратистских движений в Одессе и Одесской области, а также всячески помогал российскому агрессору с аннексией Крыма.

Впрочем, "Союз" оказался таким же непроходным в Верховную Раду, как и "зеленые". И этот факт снова заставил Гончаренко искать себе политическое место потеплее. Третью попытку каким-либо образом попасть во власть молодой политик связал с Партией регионов. И — бинго! В 2006 году регионал Гончаренко был избран депутатом Одесского горсовета. Поговаривают, что не без протекции.

Язык преткновения

В должности депутата горсовета Гончаренко развил бурную деятельность: боролся с парковками и "легальными" наркотиками, занимался детскими площадками, льготами на проезд для детей войны и уборкой парковых зон. В целом, ни одна городская акция, где можно было "засветиться", не проходила без молодого политика. Но, главным образом, слава находила "героя" из-за его конфликта с отцом, на тот момент еще мэром Одессы.

Естественно, в скором времени Гончаренко местечковая известность надоела. Пора было выходить на национальный уровень. И здесь объектом для пиара стала "защита прав русскоязычных людей". Несмотря на то, что языковой вопрос мало относился к работе горсовета Одессы и его депутата, Гончаренко стал рьяным "русофилом". "Для меня защита прав русскоязычных людей является принципиальным вопросом… Украина — двуязычная страна. И культура наша — двуязычна. Как же можно отрицать это? Как можно читать детям в Украине русскую литературу в переводе?... Почему я не могу посмотреть кино на том языке, на котором хочу? Почему в городе, где 90% людей русскоязычные — две трети школьников учатся на украинском языке?", — писал он на своем сайте, и поддерживал все инициативы родной партии (Партии регионов) относительно предоставления русскому языку статуса второго государственного.

Накануне парламентских выборов 2012 года активизация Гончаренко на ниве языковой политики достигла своего предела — в одном из районов Одессы он организовал установку палаток, в которых собирались подписи в поддержку законопроекта регионалов "Об основах государственной языковой политики". Это спровоцировало нападки на него со стороны представителей ВО "Свобода", что значительно повысило рейтинг Гончаренко в качестве кандидата в народные депутаты. Но получить заветный мандат снова не вышло.

Политическая гибкость?

К слову, в языковом вопросе интересна нынешняя позиция уже народного депутата Гончаренко. Покинув ряды Партии регионов в конце февраля прошлого года, молодой политик кардинально изменил риторику заявлений. К примеру, уже 1 марта 2014 года Гончаренко выступал в Одессе как проукраинский активист, описывал все перипетии местного Евромайдана на своей странице в одной из социальных сетей и рьяно нападал с интернет-страниц на пророссийские ячейки антимайдановцев. А свой выход из ПР оправдывал тем, что стране угрожает гражданская война.

С начала российской аннексии Крыма Гончаренко не раз "засветился" и на полуострове. То "на камеру" получил удар в лицо в Симферополе, то "на камеру" поднялся на Ай-Петри с украинским флагом… Собственно, в дальнейшем все это позволило региональному политику выйти на центральный уровень и, наконец, попасть в Верховную Раду.

Любопытно, что, во время своих вояжей по Крыму, Гончаренко уже всячески подчеркивал, что языковая проблема в Украине надумана. "Ни в Крыму, ни в Одессе, русский язык не притесняют", — вещал молодой политик.

Это, к слову, позволило ему переквалифицироваться в упоминаниях российских СМИ — "Свобода" должна бы оскорбиться — в украинского "наци". Более того, Гончаренко попал в список персон нон-грата, которым въезд на территорию оккупированного Россией полуострова был заказан.

"Полезный идиот"

Однако именно в этом образе украинского молодого политика полюбили журналисты из России. Гончаренко неоднократно бывал в студиях центральных российских каналов, где неоднократно заявлял о презрении к действиям и личности президента России. Подобная бравада выглядит довольно странной, если не глупой. Но, тот факт, что провластные телеканалы РФ продолжали приглашать украинского депутата на эфиры, может свидетельствовать об использовании его в качестве "полезного идиота".

В целом, несмотря на получение депутатского мандата, Гончаренко так и не смог избавиться от тяги к дешевому пиару. То отправится в зону АТО и выложит снимки с украинскими воинами в Сеть, то устроит скандал в Совете Европы, надев на себя футболку с надписью "Путин=Гитлер", то, в прямом смысле, напросится на задержание себя любимого в Москве на марше в память о Немцове…

Учитывая же массу нестыковок и чрезмерной публичности в истории с псевдоарестом, создается впечатление, что Гончаренко, скорее, работает не на Украину, а против нее. Отвлекая внимание и мирового сообщества, и украинской власти от решения проблем тех украинцев, которые уже не один месяц находятся в плену РФ. Возмущение общества относительно поведения Алексея Гончаренко вполне справедливо. Трудно не согласиться, что дела Надежды Савченко, Олега Сенцова, Николая Карпюка или Стаса Клиха требуют гораздо большего внимания, чем задержанный на сутки депутат.

Татьяна Стежар