На Донбассе "дикие боевики" нарушали перемирие: провоцировали силы АТО

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе "никому неподконтрольные бандформирования" 40 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции силовиков и мирные населенные пункты.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах, пишет Еспресо.TV.

В то же время он уточнил, что террористы осуществляли атаки, чтобы провоцировать украинских военнослужащих.

"Всего за минувшие сутки враг 17 раз применял артиллерию, минометы и гранатометы, 23 - стрелковое оружие, дважды огонь велся из зенитных установок", - отметил Стельмах.

По его словам, Донецкое направление продолжает оставаться самым "горячим". Там из различных видов оружия были обстреляны населенные пункты Авдеевка, Опытное и Пески.

На Мариупольском направлении из минометов и БМП боевики обстреляли село Широкино, а около полуночи украинские военные отразили штурм этого населенного пункта.

Между тем на Артемовском направлении противник открывал огонь по Ленинскому, Лозовой и Майорску. А в 12:03 днем враг применил реактивные системы залпового огня и артиллерию для обстрела юго-восточной окраины поселка Кодема, где вообще нет сил АТО.

"На Луганском направлении от атак террористов пострадали населенные пункты Счастье и Сокольники", - добавил пресс-офицер.

Также Стельмах рассказал о ходе отвода тяжелой артиллерии от линии разграничения.

"За прошедшие сутки в рамках второго этапа отвода на определенные расстояния передислоцированы самоходные артиллерийские установки 2С3" Акация"", - сказал он.

"В ближайшее время, при условии соблюдения террористами мирных договоренностей, начнется и третий этап отвода артиллерии. Передислокация артиллерии происходит под постоянным наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей мировых СМИ", - добавил силовик.

Напомним, ранее доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный заявил, что главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР не способны образовать жизнеспособное квазигосударственное образование со стабильной властью и экономикой, поэтому для них остается небольшой выбор - война или шантаж войной.