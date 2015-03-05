Каспаров назвал Путина "раковой опухолью" которую нужно вырезать

Российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал президента РФ Владимира Путина и его элиты раковой опухолью, которую необходимо вырезать.

Об этом сообщает DW.

"Невозможно договариваться с раковой опухолью. Как и раковая опухоль, Владимир Путин и его элиты должны быть вырезаны", - заявил Каспаров, выступая в Конгрессе США.

Также он призвал США поддержать Украину поставками оружия и продолжить изоляцию России, а также заставить российских олигархов, поддерживающих Путина, отвернуться от него под угрозой экономической изоляции.

Тема сенатских слушаний была официально обозначена как "российская агрессия в Восточной Европе".

В качестве гостя в слушаниях принял участие экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Напомним, внештатный советник президента Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, решение о предоставлении США оборонительного вооружения Украине готово на 99%.

Как сообщал "Главред", ранее Каспаров называл Путина ответственным за убийство Бориса Немцова.

"Борис Немцов был убит, потому что это могло произойти. Путин и его элиты считают, что после 15 лет у власти для них нет ничего невозможного, нет такой красной черты, которую они не могут пересечь", - заявил он.