Боевики усиливают бандформирования на трех направлениях: перебрасывают танки, артиллерию, минометы

Идет активная переброска сил и средств на определённые участки южнее н.п.Донецк, от н.п. Степное до н.п.Гранитное. В частности, зафиксировано прибытие через Амвросиевку до 500 боевиков и 22 танков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Командование боевиков и российских наемников стремится создать перевес в численности живой силы и боевой техники на определённых участках. На Донецком направлении (район Марьинка-Донецк) противник сконцентрировал группировку численностью в 2 500 чел в. В районе н.п.Пески зафиксировано прибытие 20 танков. Боевикам удалось наладить цельную систему доставки на "передовую" материально-технических средств на данном направлении, сообщил он.

На Алчевско-Первомайском направлении командование российско-террористических войск усиливает свою ударную группу минометными подразделениями и артиллерией (якобы "отведенной" из буферной зоны – в частности, в данном районе отмечено "возвращение" на позиции как минимум двух артиллерийских батарей), добавил Тымчук.

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