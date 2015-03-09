Порошенко возложил цветы к памятнику Шевченко: мы мирная нация, но будем защищать свою свободу

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и другие высокопоставленные чиновники почтили память Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По случаю 201-й годовщины со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Поэту в Киеве. Вместе с Главой государства в церемонии также приняли участие Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, председатель Киевской областной государственной администрации Владимир Шандра, члены Правительства, депутаты Верховной Рады, представители общественности, деятели культуры и искусств", - сказано в сообщении.

"Порошенко: Мы мирная нация, но мы будем защищать свою свободу", - процитировал выступление Порошенко пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в своем Твиттер.

По словам Цеголко, Порошенко зачитал строки "Молитвы" Тараса Шевченко и подчеркнул важность новой культурной политики Украины.

Злоначинающих спини...

А всім нам вкупі на землі

Єдиномисліє подай

І братолюбіє пошли

"Чтобы вести действенную борьбу с агрессором нужно разработать новую культурную политику. Культура станет оружием", - отметил Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко присвоил летчице Савченко звание "Героя Украины": надеется лично вручить награду.