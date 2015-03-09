История с "отжатием Крыма", это точка невозврата - эксперт

Крым - это точка невозврата. Это тот момент, когда Россия перешла от модернизации к мобилизации.

Об этом заявил в ходе телемарафона "Украина превыше всего" политолог Андрей Окара на "5 канале".

"Задорнов, когда еще был в хорошем настроении, говорил: "Россия - это страна с непредсказуемым прошлым".

Что же касается истории с "отжатием Крыма"- это и есть "непредсказуемое прошлое".

"В РФ образованные люди, а не пропагандисты, убеждают, что, мол, Россия "спасла" Крым. Это свидетельствует об общем градусе процесса, когда мозги превращаются в опилки. Крым - это точка невозврата. Это тот момент, когда Россия перешла от модернизации к мобилизации. Это точка невозврата, когда было спущен крючок этой войны", - говорит Окара.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о том, что подробности аннексии Крыма рассказал сам президент Владимир Путин в фильме "Путь на Родину".

Сам фильм на экраны еще не вышел, но известный пропагандистской ложь канал "Россия 1" пообещал, что это будет "скоро".