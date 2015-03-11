Украина стала лабораторией для Путина - немецкий историк

Украина стала тестовой лабораторией для президента России Владимира Путина. Успех в гибридной войне на Донбассе может побудить его продолжать дальше.

Об этом пишет немецкий историк Михаэль Штурмер в своей статье для издания Die Welt, пишет ZN.UA.

По его словам, два года назад российские военные разработали концепцию "нелинейной войны" и сейчас Украина является тестовой лабораторией, на территории которой Кремль испытывает эту концепцию.

"Чего же хочет Путин? Конечно не третьей мировой войны, как некоторые предполагают. Он хочет избежать ее и поэтому отказывается от привычных военных инструментов", - говорится в статье.

Понятие "маленькая война" пошло со времен наполеоновских войн. Террор всегда был орудием слабых против сильных. Сейчас "маленькая война" появилась в новом формате на фоне изобретения ядерного оружия.

После создания ядерного оружия сверхдержавы стали думать над тем, как избежать прямой войны, или же возможного обострения конфронтации. Это, в свою очередь, привело к подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия. Как результат, в мире разгорелось немало "войн чужими руками": от Вьетнама до Никарагуа, отмечает автор.

Сейчас Путин начал в Украине гибридную тактическую "военную игру". По словам историка, "аппетит приходит во время еды", поэтому успех может побудить Путина продолжать дальше, однако не пересекая "критического порога".

В то же время, пишет Штурмер, у хозяина Кремля может возникнуть соблазн "проверить, за кем будет последнее слово".

Как отмечает издание, в 21-м веке логика и практика войны изменились: она стала без начала и без конца. "Насилие остается ее частью, опираясь на политическую, экономическую, информационную технологии и другие невоенные средства", - говорится в статье.



Таким образом, военная интервенция обрела маскировку. Для этих целей используется протестный потенциал населения.

По словам автора, Кремль использует российский национализм, пытаясь своей идеологией компенсировать реальное состояние экономики в стране.

"Система Путина, ранее выстроенная на благосостоянии общества, теперь требует образа врага, которым выступает Запад. Поэтому степень напряжения в конфликте - это часть нового уравнения. В этом смысле Украина - это не начало, и конец",- подытожил Штурмер.

Напомним, ранее бывший советник президента США, известный политолог профессор Збигнев Бжезинский отметил, что российская армия сейчас не готова к ведению даже локальной войны с Западом, не говоря уже о крупномасштабной. Путин тоже понимает это, но прибегает к контрпродуктивной демонстрации своего ядерного потенциала, не осознавая последствий.