На Донбассе работают более 460 наблюдателей ОБСЕ, большинство - граждане ЕС

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине превысила 460 человек, большинство из них – граждане стран Евросоюза.

Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан, передает УНИАН.

"Миссия ОБСЕ находится в процессе ускоренного расширения с целью способствовать реализации Минских договоренностей. На сегодняшний день количество наблюдателей превышает 460 человек. Большинство из них – граждане Европейского Союза", - заявил он.

Также Апакан добавил, что около двух третей этих наблюдателей находятся в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, в начале года в ОБСЕ заявляли о намерении расширить общий состав своей специальной мониторинговой миссии в Украине до 900 наблюдателей.