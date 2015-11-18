У Порошенко уверены, что боевики не пойдут в наступление: понимают, что обречены погибнуть

На сегодняшний день в зоне АТО на Донбассе Вооруженные силы Украины обладают преимуществом над противником.

Об этом представитель Администрации Президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил в эфире "5 канала".

"Локальное обострение конфликта на Донбассе — это не значит, что боевики способны на какое-то очень вероятное широкое наступление — у них нет сил для этого. У нас этих сил сейчас гораздо больше, не только для того, чтобы это наступление сдержать, но принять и зайти на их место", — заявил Лысенко.

"Боевики никогда в жизни не покинут свои штабы и не пойдут все вместе в наступление, потому что они понимают, что обречены погибнуть в этом бою. Поэтому говорить о каком-то широкомасштабном наступление на Донбассе мы пока не можем. Потому что у них нет сил для этого просто", — добавил он.

Напомним, в ночь на 18 ноября в районе Орехово-Донецкого произошло боевое столкновение с ДРГ противника численностью около 20 человек. Противник получил достойный отпор и бежал с поля боя.