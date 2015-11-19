Корбан прокомментировал клевету Грицака и Шокина в свой адрес

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак просил Геннадия Корбана в то время, когда он работал в Днепропетровской ОГА, устроить его родственника в группу по обмену пленными.

Об этом написал Геннадий Корбан на своей странице в Facebook.

"В день моего похищения, да и на следующий день, целый ряд чиновников, а именно Шокин (генпрокурор Виктор Шокин. – Ред.) и Грицак, как-то неубедительно вещали с экранов телевизоров, рассказывая в мой адрес нелицеприятные вещи", — написал политик.

По его словам, с Шокиным он не знаком, зато Грицака знает лично, и это подтверждает "количество телефонных соединений в период моей работы в ОГА".

"Грицак был заинтересован в контакте со мной, поскольку у нас был налажен процесс по обмену пленными. Именно тогда он настойчиво просил меня продвинуть его родственника. Он просил, чтобы я интегрировал в группу к Владимиру Рубану мужа его двоюродной сестры — Юрия Тандита, который зачем-то вручал стороне обмена, представляющую террористов, иконы. Видимо, он путал рай с преисподней", — написал лидер УКРОПа в Facebook.

"Наблюдая за Грицаком во время пресс-конференции по моему поводу, я видел бесстыдно бегающий взгляд чиновника. Не думаю, что в этот момент его тревожила совесть или честь офицера. Тем более, если вспомнить, как Грицак неоднократно просил, чтобы "Фонд оборони країни" оказал помощь его сотрудникам", —Одного знает личного отметил Геннадий Корбан.

По его словам, о Василии Грицаке стране еще предстоит многое узнать. "А пока я решил подать в суд, чтобы отсудить по 50 копеек с каждого (Шокина и Грицака. – Ред.) за клевету", – резюмировал лидер УКРОПа.