Украина выполнила обязательства по отводу вооружения менее 100 мм на Донбассе — Генштаб

Генеральный штаб выполнил свои обязательства по отводу танков и вооружения калибром менее 100 мм в Луганской и Донецкой областях.

Об этом "Українським Новинам" сообщил спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

"Есть некоторые технические моменты. Но в целом мы свои обязательства выполнили", — сказал он.

По его словам, о своей работе Генштаб отчитался миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее силовики рассказали об отводе минометов на Донецком направлении.