Украина выполнила обязательства по отводу вооружения менее 100 мм на Донбассе — Генштаб

Есть некоторые технические моменты. Но в целом мы свои обязательства выполнили, отметил Селезнев.
Генеральный штаб выполнил свои обязательства по отводу танков и вооружения калибром менее 100 мм в Луганской и Донецкой областях.
Об этом "Українським Новинам" сообщил спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.
"Есть некоторые технические моменты. Но в целом мы свои обязательства выполнили", — сказал он.
По его словам, о своей работе Генштаб отчитался миссии ОБСЕ.
Напомним, ранее силовики рассказали об отводе минометов на Донецком направлении.