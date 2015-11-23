Аналитик об энергоблокаде Крыма: раздражение России велико, реалии разбили риторику об "улучшениях"

В ответ на энергетическую блокаду Крыма Россия может попытаться устроить в Украине диверсии или вредительство, организовать дефолт или социальные бунты.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Россия, безусловно, будет пытаться мстить Украине за энергетическую блокаду, устраивать диверсии на территории нашей страны. Потому диверсий нам можно ожидать. Хотя, с другой стороны, готовность наших правоохранительных органов сегодня намного выше, чем год или два назад, поэтому они смогут выявлять людей, которые будут готовить диверсии", — говорит эксперт.

По его мнению, прямой конфликт и разворачивание боевых действий в районе Крыма сегодня маловероятны: "Потому что на Путина, во-первых, серьезно давит экономика. А, кроме того, мы видим, что даже применение авиации Россией не дало ей каких-то существенных преимуществ, например, в Сирии, даже несмотря на то, что там есть множество наземных сил, а также сирийских, иранских и ливанских союзников. Но толку от этого немного. Также неизвестно, как бы отреагировали на "большую войну" США и НАТО. В конце концов, у Украины есть серьезная система ПВО, в отличие от Сирии".

"Поэтому, скорее всего, будут диверсии и разнообразное вредительство со стороны России, попытки довести Украину до дефолта и социальных бунтов. Россия сейчас делает главную ставку на внутренние возмущения. Она знает, как в Украине возникла Руина в свое время, и хочет это повторить", — считает аналитик.

"Сейчас у нас с Россией ситуация следующая: у кого первого наступит коллапс — или у нас, или у них. И в России он приближается довольно быстро и стремительно, в отличие от Украины", — говорит Палий.

"Что касается реакции жителей Крыма, то проукраински настроенные люди будут поддерживать такие меры: они видят, что те, кто еще совсем недавно торжествовал, уже не в так рады. Проукраинские крымчане и крымские татары отнесутся к энергетической блокаде с пониманием. Тех, кто был нейтрален, сложившаяся ситуация будет раздражать. Но их и так сейчас перекодирует российская пропаганда, так что эти нейтральные люди — только условно нейтральны. Поэтому существенных изменений в настроениях там не будет. Хотя произойдет радикализация пророссийских настроений, но — куда еще радикальнее?", — заметил эксперт

"Безусловно, нынешняя ситуация с энергетической блокадой Крыма раздражает Россию. Ведь сразу вся ее риторика об улучшениях и прочем сразу разбивается об реальность. Те вещи, которые затрагивают кремлевскую риторику, серьезно по ней бьют. Потому, думаю, раздражение России сейчас велико", — резюмировал Палий.

Напомним, ранее директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду" чем Россия может ответить Украине на энергетическую блокаду Крыма.