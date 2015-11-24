В Крыму Россия усиливает наступательную группировку войск: перебросила десантников

На севере оккупированного Крыма Россия усиливает наступательную группировку войск, перебросила туда две батальонно-тактические группы десантников.

Об этом говорится на сайте СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что военные прибыли на территорию полуострова 24 ноября.

"Пять самолетов Ил-76 совершили переброску двух батальонно-тактических групп десантников из состава 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ (Иваново) с аэродрома Иваново на аэродром Джанкой", — добавили чиновники.

Кроме того, по их данным, "в районе населенного пункта Калиновка (три километра к северо-западу от последнего города) начато развертывание 97-го десантно-штурмового полка 7-й горно-штурмовой дивизии (Новороссийск)".

Напомним, ранее помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что на административной границе Херсонской области с аннексированным Крымом нет скопления российской военной техники.