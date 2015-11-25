Украинские воины дали боевикам по зубам на Луганщине: врага отогнали плотным огнем

Ночью, 25 ноября, в зоне проведения АТО на Донбассе, террористы продолжили обстрелы силовиков на всех направлениях. С 18.00, 24 ноября, и до сегодняшнего утра боевики 18 раз открывали огонь в направлении наших позиций. Несмотря на это наши воины отогнали врага от своих позиций в районе Сизого.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

По данным штаба, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, били по Пескам, Авдеевке и Тарамчуку.

На Луганском направлении из минометов и стрелкового оружия обстреляли Болотенное.

А в районе Сизого Станично-Луганського района вчера в 21.00 произошло боестолкновение, в результате которого украинские бойцы отогнали противника от своих позиций плотным огнем из стрелкового оружия.

На Артемовском направлении из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов преступники били по Луганскому и Ленинскому.

А на Мариупольском из стрелкового оружия — Широкино.

Прицельный огонь по нашим позициям из гранатометов и стрелкового оружия захватчики вели в районе Новгородского и Трехизбенки.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА Георгий Тука заявил, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков