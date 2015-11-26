Главарь ЛНР: выборы в "республике" пройдут по-киевским законам

На оккупированной боевиками территории "Луганской народной республики" (ЛНР) местные "выборы", запланированные на 21 февраля 2016 года, с большой вероятностью пройдут по закону, который будет согласован с Киевом.

Об этом заявил глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий, пишет РИА Новости.

"Мне кажется, что выборы пройдут по закону, который будет согласован в ходе обязательных прямых переговоров между представителями народных республик и Киева", — сказал он.

Главарь ЛНР считает, что такие переговоры идут и дают "обнадеживающие результаты" благодаря усилиям российской дипломатии, а также Германии и Франции.

Он также заявил, что лидеры ЛНР пригласят на местные "выборы" наблюдателей из Киева, а также международных наблюдателей.

Плотницкий отметил, что приглашение американскому сенатору Джону Маккейну остается в силе.

"Найдутся еще и нормальные, действительно выдающиеся украинцы, которые пользуются всеобщим уважением, моральным авторитетом, таких мы тоже будем приглашать", — заявил он.

В октябре, после встречи "нормандской четверки" в Париже, лидеры боевиков ДНР и ЛНР согласились перенести т.н. "местные выборы" на 2016 год, хотя украинская сторона добивалась их отмены, чтобы выборы прошли по украинским законам.

Напомним, в ДНР боевики перенесли псевдовыборы на 20 марта 2016 года, а в ЛНР — на 21 февраля 2016 года.

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