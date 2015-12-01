Штаб АТО о ситуации на Донбассе: ночью боевики угомонились

Вечером 30 ноября террористы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", открывая огонь на Донецком и Артемовском направлениях.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В то же время в ведомстве уточнили, что атаки террористов произошли 30 ноября, начиная с 18 часов и до 23:40, а ночь прошла спокойно.
"Наемники продолжили неприцельные обстрелы наших позиций на Донецком направлении", — отметили силовики.
По их данным, там злоумышленники из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по населенным пунктам Пески, Марьинка, Красногоровка и Авдеевка.
"Около 18 часов на Артемовском направлении один раз обстреляли из стрелкового оружия Майорск. После 23:40 до 6:00 утра ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно", — добавили в штабе спецоперации.
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.