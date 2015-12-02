Оккупанты грозят крымским татарам: пограничники откроют огонь в случае морской блокады полуострова

Незаконный "первый вице-премьер" оккупированного Крыма Михаил Шеремет вздумал грозить организаторам гражданской блокады полуострова, чтобы они не пытались устроить и морскую блокаду Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам псевдочиновника, все стратегические объекты Крыма, в том числе Керченская паромная переправа взята под охрану. "У нас все под контролем и усиленной охраной, поэтому шансов у них нет", — сказал он.

Незаконный "вице-премьер" крымского правительства Руслан Бальбек уверяет, что морская блокада Крыма закончится с первой встречей с российскими кораблями.

"Морская блокада закончится с первой встречей с пограничными кораблями Российской Федерации. Пиратствовать в российской экономической зоне шайка Ислямова не будет", — сказал Бальбек. Псевдочиновник стал пугать, что российские пограничники не церемонятся с нарушителями и при необходимости сразу откроют огонь на поражение.

Ранее "Главред" сообщал, что один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов анонсировал начало морской блокады Крымского полуострова, в том числе в районе Керченской паромной переправы.