"Путин — бандит": Чубаров уверен, что в Раде есть "адвокаты" агрессора

В Верховной Раде есть депутаты, которые оправдывают агрессивные действия президента России Владимира Путина в отношении Украины.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

В то же время политик подчеркнул, что от таких народных избранников нужно избавляться.

"Пока в парламенте есть люди, которые оправдывают Путина, которые не могут вслух сказать, что Путин — это бандит, который напал на Украину, до этого у нас будут проблемы", — отметил он.

Напомним, ранее российский оппозиционер, депутат Госдумы — Илья Пономарев — выразил мнение, что граждане РФ в 2017 году начнут разочаровываться во Владимире Путине, после чего его режим в стране падет.

Фото: tsn.ua