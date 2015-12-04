Саакашвили лишили гражданства Грузии

В пятницу, 4 ноября, в Грузии экс-президента страны, а нынешнего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили лиши гражданства страны.

Об этом пишет ТАСС.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее распоряжение подписал действующий глава государства.

"Георгий Маргвелашвили на основании закона "О гражданстве Грузии" подписал документ о прекращении гражданства страны политику в связи с принятием им гражданства другого государства", — отметили журналисты.

Напомним, ранее Михеил Саакашвили получил гражданство Украины и объяснил отказ от гражданства своего государства тем, что там он был бы обречен на тюремное заключение.