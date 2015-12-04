Санкции против России, это гарантии от наступления в Украине — Порошенко

Продление санкций против России предоставит определенные гарантии от полномасштабного наступления и будет способствовать возвращению временно оккупированных районов Донбасса под суверенитет Украины.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) по случаю 24-й годовщины ВСУ, пишет УНИАН.

"Продление санкций предоставит определенные гарантии от полномасштабного наступления россиян и создаст лучшие условия для усиления международного давления нашей коалиции на Москву в вопросе возвращения оккупированных районов Донбасса под суверенитет Украины", — заявил глава государства.

При этом Порошенко подчеркнул, что о Крыме также никто не забыл.

Напомним, экономические санкции против России будут продлены Европейским союзом еще на полгода.