"Мотороле" уже захотелось присоединить ДНР и ЛНР к Украине: опубликовано видео

Главарь банды боевиков "Спарта" россиянин Арсений Павлов, известный по прозвищу "Моторола" выступает за присоединение так называемых ДНР и ЛНР к Украине и считает не актуальным вопрос о присоединении к России.

Видео обращения Моторолы размещено на Youtube.

"Сейчас есть необходимость думать не о присоединении к России, а о присоединении к Украине ДНР и ЛНР для того чтобы освободить народ от "фашистской власти", террористических группировок", —отметил "Моторолла", имея ввиду украинскую власть.

По его мнению, для начала Украина должна захотеть присоединится к ДНР и ЛНР, а потом уже думать и о России.

Напомним, ранее сообщалось, что главари боевиков ДНР хотят провести псевдореферендум о "вхождении ДНР в состав Российской Федерации на правах отдельного субъекта РФ".

Видео: youtube.com