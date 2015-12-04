"Мотороле" уже захотелось присоединить ДНР и ЛНР к Украине: опубликовано видео

Сейчас актуальнее присоединить ДНР и ЛНР не к России, а к Украине, говорит боевик.
Главарь банды боевиков "Спарта" россиянин Арсений Павлов, известный по прозвищу "Моторола" выступает за присоединение так называемых ДНР и ЛНР к Украине и считает не актуальным вопрос о присоединении к России.
Видео обращения Моторолы размещено на Youtube.
"Сейчас есть необходимость думать не о присоединении к России, а о присоединении к Украине ДНР и ЛНР для того чтобы освободить народ от "фашистской власти", террористических группировок", —отметил "Моторолла", имея ввиду украинскую власть.
По его мнению, для начала Украина должна захотеть присоединится к ДНР и ЛНР, а потом уже думать и о России.
Напомним, ранее сообщалось, что главари боевиков ДНР хотят провести псевдореферендум о "вхождении ДНР в состав Российской Федерации на правах отдельного субъекта РФ".
Видео: youtube.com